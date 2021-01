Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft een nieuwe toevoeging aan zijn soundbar-familie aangekondigd die virtuele Dolby Atmos introduceert om de indruk te wekken van extra hoogtekanalen.

De JBL Bar 5.0 biedt een "3D Surround Sound" -ervaring via Harman Multibeam-technologie, terwijl het bedrijf beweert dat zijn vier passieve radiatoren genoeg punch en bas bieden zodat gebruikers geen aparte subwoofer nodig hebben.

Naast het virtuele Dolby Atmos-effect, plus beamed surround sound, heeft de Bar 5.0 Alexa Multi-Room Music (MRM) -ondersteuning ingebouwd. Er is ook ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en Chromecast, terwijl Bluetooth ook aan boord is voor draadloze muziek. streaming vanaf iPhone, Android of elk ander compatibel apparaat.

"De JBL Bar 5.0 MultiBeam is gebouwd met industriële elementen die een strakke, moderne uitstraling hebben en is een welkome aanvulling op ieders huishouden", aldus Dave Rogers, president van Harman Lifestyle Audio.

"Naast een opgewaardeerd compact ontwerp en toegevoegde technologische functies, rondt deze soundbar de JBL Bar-serie af, waardoor consumenten een extra laag innovatie en gebruiksgemak krijgen."

De JBL Bar 5.0 Multibeam is vanaf het voorjaar van 2021 verkrijgbaar in het VK voor £ 349,99. Het zal eerder in februari in de VS worden uitgebracht. Amerikaanse prijzen moeten nog worden onthuld.

Geschreven door Rik Henderson.