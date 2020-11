Bespaar flink op de JBL Flip Essential Bluetooth speaker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In aanloop naar Black Friday verschijnen er diverse deals en kortingen. Een daarvan is een leuk koopje in de vorm van deze JBL Flip Essential Bluetooth speaker.

Als je op zoek bent naar een kleine maar krachtige en draagbare speaker, dan is dit wellicht een vinkje voor de vakjes. Met maar liefst 10 uur batterijduur, IPX7 waterbestendigheid en een duurzame constructie is de JBL Flip Essential Bluetooth speaker perfect om mee naar buiten te nemen. Zelfs jij verlaat in 2020 zelfs het huis.

Met deze vroege Black Friday-deal is het ook een beetje een koopje voor slechts $ 50 bij Walmart . Dus als je op een koopje hebt gewacht, is dit misschien het moment.

De JBL Flip Essential is om een aantal redenen interessant. Het is niet alleen een degelijk klinkende Bluetooth-luidspreker, met twee externe passieve radiatoren die een opvallend geluid leveren, het is ook mogelijk om deze luidspreker met een andere luidspreker te verbinden om de beats echt te laten bonzen.

squirrel_widget_3130657

De IPX7-classificatie betekent dat de luidspreker zelfs tot wel 30 minuten onder water kan staan (tot 1 meter). Dus geen zorgen als het in het zwembad valt.

Wat is er niet leuk aan?

Geschreven door Adrian Willings.