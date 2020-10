Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day, de vijfde jaarlijkse verkoop van Amazon US, heeft allerlei deals over technologie, waaronder een opmerkelijke korting van audiospecialist JBL .

JBLs Boombox - een van de beste draagbare luidsprekeropties voor naast het zwembad, naast de grill of op de veranda - is te koop. Het is een grote speaker met een batterij van 20.000 mAh, die meer dan 24 uur aan luistertijd levert. Het heeft ook IPX7-waterdichtheid, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat u in de regen terechtkomt.

Dankzij Prime Day kun je nu flink besparen op de JBL Boombox , aangezien deze met 30 procent is afgeprijsd tot $ 279. Dat is een prijsdaling van $ 120 ten opzichte van de typische kosten van $ 400. Om te zien hoe de JBL Boombox zich verhoudt tot andere Bluetooth-luidsprekers, bekijk je onze uitgebreide gids over alle opties hier .

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.