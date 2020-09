De draagbare luidsprekers van JBL krijgen nieuwe ontwerpen en meer vermogen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - JBL heeft de nieuwe Xtreme 3-, Go 3- en Clip 4-luidsprekers geïntroduceerd met geheel nieuwe ontwerpen, terwijl er ook nieuwe draagbare PartyBox-luidsprekers zijn - genaamd PartyBox On-The-Go en PartyBox 310. De nieuwe luidsprekers zijn allemaal voorzien van Bluetooth 5.1 en USB. -C om op te laden.

De nieuwe generatie Xtreme van £ 280 is ontworpen voor een nog meeslepender geluid met vier verbeterde drivers en twee JBL basradiatoren en is ook water- en stofdicht. Met een batterijduur van 15 uur wordt hij ook geleverd met een draagriem, terwijl de ingebouwde powerbank je andere apparaten oplaadt. U kunt er ook twee met elkaar verbinden in een stereopaar. Het is verkrijgbaar in blauw, zwart en squadronafwerkingen.

De £ 35 JBL Go 3 is een waterdichte luidspreker in zakformaat met draaglus en een batterijduur van vijf uur, terwijl hij ook verkrijgbaar is in verschillende kleurafwerkingen.

De £ 50 Clip 4 daarentegen, verbetert de zaken met 10 uur afspeeltijd en een geïntegreerde karabijnhaak, zodat je hem aan een tent, tas of haak kunt klemmen. Nogmaals, het is waterdicht en stofdicht.

De £ 280 JBL PartyBox On-The-Go en PartyBox 310 zijn ook beide oplaadbaar en zijn ontworpen voor draagbaarheid, zodat je stevige geluiden kunt meenemen naar elke bijeenkomst.

De PartyBox On-The-Go is een 100W-luidspreker met lichtshow, met USB- en AUX-connectiviteit en Bluetooth. Het is ook IPX4-spatwaterdicht.

De £ 400 JBL PartyBox 310 heeft een batterijduur van 18 uur, voegt geluidseffecten toe en is een stevige 240W.

Geschreven door Dan Grabham.