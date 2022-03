Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een paar maanden geleden werd bekend dat Ikea een draagbare Bluetooth- speakerlamp aan het ontwikkelen was met een unieke Spotify- integratie. Nu kondigt Ikea dat apparaat aan. Het heet Vappeby.

Vappeby ziet eruit als een lantaarn en is de eerste luidspreker met Spotify Tap (voorheen beperkt tot koptelefoons). Spotify Tap, vorig jaar aangekondigd, vereenvoudigt het streamingproces van Spotify. Nadat je Tap in de Spotify-app hebt ingesteld, gaat de aan/uit-knop op de Vappeby verder waar je was gebleven, terwijl een andere tik een andere aanbeveling afspeelt op basis van je geschiedenis.

De Vappeby werd voor het eerst gezien in een aanvraag die op de Amerikaanse FCC (Federal Communications Commission) werd geplaatst. Goedkeuring door de instantie is vereist voor alle producten met draadloze technologieën.

De Vappeby biedt niet alleen one-touch toegang tot Spotify, maar beschikt ook over een oplaadbare batterij, een geïntegreerd LED-lampje en IP65-bestendigheid. Het wordt ook geleverd met een USB-C-kabel om het op te laden, maar geen muursteen. Er zijn geen andere slimme functies, waaronder geen slimme thuisintegratie met Ikea's Tradfri-platform . Het is dus gewoon een gewone Bluetooth-luidspreker voor Spotify-gebruikers.

Maar als dit je interesseert, is de Ikea Vappeby verkrijgbaar in blauwe en grijze kleuren op de website van Ikea voor $ 64,99 in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.