Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ikea lanceert binnenkort een nieuwe draagbare lamp die ook dienst doet als Bluetooth-luidspreker. Het beschikt ook over Spotify Tap - een knop die Spotify- streaming eenvoudig herstart vanaf het punt waar je was gebleven.

De Ikea Vappeby werd gespot in een aanvraag geplaatst op de FCC (Federal Communications Commission) in de VS. Goedkeuring door de instantie is vereist voor alle producten met draadloze technologieën.

Fotos van het prototype en zelfs een volledige gebruikershandleiding zijn toegankelijk.

De Vappeby heeft een USB-C-poort om op te laden, waarbij The Verge meldt dat de afspeeltijd 13 uur langer is dan één keer opladen, met een volume ingesteld op 50 procent.

Het heeft een handmatige volumeknop, plus een knop om het licht aan en uit te zetten.

Verder is er een Bluetooth-koppelknop, een aan/uit-schakelaar en natuurlijk een knop voor Spotify Tap.

Afgezien daarvan is het een eenvoudig apparaat - ongeveer zoals je zou verwachten van Ikea. Er is nog geen woord over beschikbaarheid of prijs.

Beste aanbiedingen voor Bluetooth en draadloze luidsprekers voor Cyber Monday 2020 Door Cam Bunton · 18 October 2021

Spotify Tap werd eind september aangekondigd en sommige ondersteunde apparaten beginnen nu op de markt te komen.

Het vereenvoudigt het streamingproces, zodat je door kunt gaan met muziek zonder je telefoon bij de hand te hebben. Het kan alleen verdergaan waar je het laatst was gebleven, maar een andere tik op de knop zal een andere aanbeveling afspelen op basis van je luistergeschiedenis.