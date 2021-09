Sonos Ikea nieuwe Symfonisk Tafellamp Speaker onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos en Ikea werkten voor het eerst samen in 2019 voor de lancering van de Symfonisk Table Lamp Speaker en Symfonisk Bookshelf Wi-Fi Speaker . De twee bedrijven hebben onlangs de Symfonisk Picture Frame Speaker gelanceerd en nu is de tweede generatie van de Table Lamp Speaker onthuld.

De Symfonisk Tafellamp-luidspreker 2021 heeft een vergelijkbare voet als het origineel, maar biedt meer personalisatie als het gaat om de lampfitting zelf en de kappen, in lijn met de Picture Frame-luidspreker in het assortiment dat wordt aangeboden met een verscheidenheid aan verwisselbare fronten.

De 2e generatie Symfonisk tafellamp-luidspreker wordt geleverd in een zwarte of witte voet en de lampenkap wordt apart verkocht. Volgens The Ambient zal er een keuze zijn uit twee stijlen - een textieloptie en een glasoptie - die beide in zwart-witte kleuropties zullen komen.

De basis van de luidspreker zou ook een akoestische revisie hebben ondergaan met een aangepaste golfgeleider die is ontworpen om vanuit elke hoek een goede geluidservaring te creëren.

Aangezien de Symfonisk-tafellampluidspreker is gemaakt in samenwerking met Sonos, zal deze worden geïntegreerd met een Sonos-multiroomsysteem en de overvloed aan functies bieden die daarbij horen. Je krijgt ook Apple AirPlay 2 en ondersteuning voor maximaal 100 muziekservices, samen met Sonos Radio en functies zoals Trueplay .

De Sonos Ikea Symfonsik Tablet Lamp Speaker is vanaf 12 oktober verkrijgbaar in de VS en Europa voor $ 140. De stoffen lampenkap kost $ 29, terwijl de glazen lampenkap $ 39 kost.