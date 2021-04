Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei heeft een kleinere versie geïntroduceerd van zijn £ 299Sound X slimme luidspreker die afgelopen oktober werd gelanceerd.

Bel Huawei Sound, het wordt op 1 april 2021 in het VK gelanceerd voor £ 199,99. U kunt het kopen in de online winkel van Huawei . Het komt ook naar Australië, Cambodja, Chili, Colombia, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Rusland, Spanje en Turkije.

Het geluid lijkt qua uiterlijk en specificaties veel op de slimme Sound X-luidspreker. Dat is mede te danken aan een samenwerking met Devialet, een bedrijf op wiens speakers we in het verleden verliefd zijn geworden. The Sound bevat wat de twee bedrijven het "Devialet akoestische ontwerp met vier luidsprekers" hebben genoemd, dat bestaat uit een 4-inch 40W-woofer, drie 5W-luidsprekers met volledig bereik en een paar passieve units.

Huaweis nieuwste hi-res audio-gecertificeerde luidspreker ondersteunt LDAC-codec en stelt u in staat om verliesvrije audiobestanden af te spelen in maximaal 24-bit / 96 kHz. U kunt eenvoudig met uw telefoon tegen de slimme luidspreker tikken om deze direct te koppelen via NFC, hoewel de Sound ook een 3,5 mm AUX-ingang biedt voor het afspelen van bekabelde muziek.

Als je het type bent dat muziek opslaat, heeft de Sound 8 GB opslag aan boord.

Er is maar één zwarte kleur beschikbaar, maar de knoppen bovenaan bieden een kleurrijke ring van verlichting die pulseert met je deuntjes.

Als iets van dat u interesseert, koop dan de Sound vóór 13 april en u krijgt £ 50.

Geschreven door Maggie Tillman.