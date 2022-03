Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google kan dit jaar een nieuw apparaat uitbrengen dat zowel als smartdisplay van de Nest Hub en als stand-alone tablet fungeert.

Volgens 9to5Google ontwikkelt het in Mountain View gevestigde bedrijf een nieuwe Nest Hub met een verwijderbare tablet en streeft het ernaar het product in 2022 te lanceren. Het scherm komt naar verluidt los van de luidsprekerbasis en kan op zichzelf worden gebruikt. Het is onduidelijk wat voor soort besturingssysteem het apparaat zou hebben. Je zou Android aannemen, maar de tweede generatie Nest Hub draait een versie van het Google Cast -systeem, terwijl de originele Nest Hub onlangs is geüpdatet naar Google's Fuchsia OS. Dat gezegd hebbende, merkte 9to5Google op dat Lenovo een Android-tablet van $ 170 verkoopt die aan een luidsprekerbalk wordt bevestigd en Alexa uitvoert.

Dus als Google het apparaat met Android laadt, betekent dit dat het de Play Store kan aanbieden en bestaande apps kan uitvoeren. We betwijfelen of het Chrome OS zou draaien, want dat is een krachtpatser van een besturingssysteem. Misschien wordt het nieuwe Android 12L -besturingssysteem van Google gebruikt? Eerlijk gezegd is er op dit moment weinig bekend, inclusief de prijs en schermgrootte. Ter referentie: de Nest Hub van de tweede generatie kost $ 100 en wordt geleverd met een 7-inch scherm, en de Nest Hub Max kost $ 230 en heeft een 10-inch scherm. Beide maken het afspelen van media mogelijk en dienen als een slimme thuishub. De Nest Hub Max heeft ook een camera voor videogesprekken.

Bewaar dit gerucht als een misschien totdat er meer bekend is. Pocket-lint houdt je op de hoogte als er meer nieuws over het apparaat uitlekt. Houd er in de tussentijd rekening mee dat Google doorgaans in de herfst een hardware-lancering heeft om officieel de nieuwste versie van Android en zijn nieuwe Pixel-apparaten uit te brengen.

Dus als de nieuwe "Nest Hub-tablet" later dit jaar inderdaad wordt gelanceerd, vermoeden we dat deze zou kunnen debuteren met de volgende Pixel-vernieuwing.

Geschreven door Maggie Tillman.