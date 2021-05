Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu COVID-19-vaccins op grote schaal verkrijgbaar zijn in de VS, neemt Google even de tijd om te vieren. De Google Assistent is zelfs geprogrammeerd om een lied voor je te zingen over de uitrol van het vaccin, mocht je hem dat ooit vragen. Zeg gewoon: "Hé Google, kies voor het vaccinlied".

Android Police zag het deuntje voor het eerst en merkte op dat het werkt met Google Assistant op je telefoon of Home / Nest-luidsprekers. De Google Assistent zingt het nummer ook met een mannelijk of vrouwelijk klinkende stem, afhankelijk van uw instellingen. Maar we konden niet voorbij de eerste vijf seconden komen zonder het te stoppen. De teksten zijn, op zijn zachtst gezegd, niet geweldig. Maar we veronderstellen dat ze alle bezorgde mensen daarbuiten aanmoedigen om door te gaan en de prik te krijgen.

Dat is een bericht waar we achter kunnen komen. De teksten zijn ook een eerbetoon aan de wetenschappers die het vaccin hebben ontwikkeld en de eerstelijnswerkers.

Geschreven door Maggie Tillman.