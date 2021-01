Apple Music instellen met Google Home- en Nest Audio-luidsprekers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er was een tijd dat de muziekdiensten van Apple alleen werkten op Apple-producten. Gelukkig zijn die dagen allang voorbij en Apple heeft Apple Music al beschikbaar gemaakt voor Amazon Echo- gebruikers en heeft het ook beschikbaar gemaakt op Google Home- en Nest Audio-apparaten.

Dat betekent dat of je nu een oude Google Home mini hebt of een van de nieuwere Nest-merkopties , je Apple Music kunt streamen.

Lees verder om erachter te komen hoe u dit moet doen, of bekijk gewoon onze videogids hieronder:

Het begint - zoals alles - met een app. Als u Google Home niet op uw telefoon heeft geïnstalleerd, moet u dat downloaden. Het is beschikbaar voor de iPhone in de App Store of in de Play Store voor Android-telefoons.

Download Google Home vanuit de App Store / Play Store

Log in op uw Google-account

Tik op de + knop in de bovenhoek

Selecteer Muziek onder services toevoegen

Kies Apple Music en log in

Zodra je bent aangemeld en je bent aangemeld - en ervan uitgaande dat je Google Home- of Nest-speaker al is ingesteld - open je de Home-app en tik je op het + teken in de bovenhoek. Nu zie je muziek onder de kop services toevoegen. Tik erop.

Nu zou je verschillende services moeten zien in een lijst onder de banner meer muziekservices.

Tik op het kleine koppelingspictogram naast Apple Music en tik op Account koppelen in het volgende pop-upvenster. Op dit punt moet u inloggen op uw Apple ID. Hier moet u ervoor zorgen dat u zich aanmeldt met de Apple ID die u gebruikt voor Apple Music-, iTunes- en App Store-aankopen, die mogelijk anders is dan degene die u gebruikt voor iCloud.

Nadat u bent ondertekend en ervoor hebt gekozen om toegang tot Google Home toe te staan, gaat Apple Music omhoog naar de lijst met uw links naar muziekservices en kunt u dit instellen als de standaardoptie. Het kan dat echter automatisch doen, dus die stap hoeft u misschien niet zelf te doen.

Zeg Hey Google, speel The Smiths (of iets minder deprimerend)

Zodra je het hebt ingesteld en de accounts zijn gekoppeld, hoef je alleen maar een spraakopdracht te geven aan je door Google aangedreven slimme luidspreker. Dus Hey Google, speel mijn [afspeellijstnaam] afspeellijst zou je Apple Music-afspeellijst zoeken en afspelen, of je kunt deze krijgen om specifieke albums of nummers af te spelen. Wat uw boot ook drijft.

Het is relatief naadloos, maar er is een korte pauze tussen het geven van de opdracht en de spreker die de muziek begint af te spelen in onze ervaring.

Zodra het speelt, kun je het handmatig bedienen in de Home-app. Ga gewoon naar het startscherm van de Google Home-app, tik op de mediaknop en vervolgens kun je kiezen om af te spelen, te pauzeren, nummers over te slaan, het volume aan te passen of ervoor te kiezen om de muziek af te spelen vanaf een andere Google Home- of Chromecast-audio-compatibele luidspreker of dongle.

Geschreven door Cam Bunton.