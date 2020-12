Google stopt met de Google Home Max

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De kleine reeks beschikbare smart home-luidsprekers van Google zal nog een aanpassing ondergaan, zo lijkt het, nadat het heeft bevestigd dat het geen eenheden meer maakt van zijn supergrote Google Home Max.

De grootste van zijn luidsprekers, en zeer bedoeld om een meer hifi-geluidskwaliteit te bieden, brengt de luidspreker indrukwekkend geluid, maar heeft impliciet misschien niet zo veel publiek gevonden als zijn kleinere broers en zussen.

Toch bestaat het al sinds 2017, wat meer is dan een gezonde innings voor een moderne slimme luidspreker, en tegen veel hogere kosten dan andere opties, het is geen grote verrassing dat het nu van het podium af gaat. Of dit betekent dat Google nog een grote luidspreker in de maak heeft om deze te vervangen, valt nog te bezien.

De nieuwere Nest Audio ziet er voorlopig uit als de middenweg, een kleinere luidspreker die nog steeds meer vermogen heeft dan de Nest Mini, als je wat meer geeft om de kwaliteit van het afspelen van je muziek.

Voor degenen die al een Home Max hebben, is er volgens Google niets te vrezen. Het heeft Engadget verteld dat "Bestaande Google Home Max-gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken, omdat ze geen verandering in hun service zullen zien. We blijven software-updates en beveiligingsoplossingen aanbieden voor Google Home Max-apparaten. "

Dat is geruststellend, maar hoelang de zekerheid daadwerkelijk duurt, wordt ook op tijd bevestigd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.