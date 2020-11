De nieuwste Nest Audio-luidspreker van Google voor slechts £ 69 voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is op zijn best als de nieuwste generatie gadgets beschikbaar is met kortingen, en dat is precies wat er is gebeurd met de nieuwste slimme luidspreker van Google.

De Google Nest Audio is verkrijgbaar met een nette korting van £ 20, waardoor deze slechts £ 69,99 kost voor de verkoopperiode vóór Black Friday. Behalve dat deze rechtstreeks bij Google beschikbaar is, kunt u er ook een kopen bij Currys in het VK, waarbij de prijs van de populaire elektronicawinkel overeenkomt met de eigen online winkel van Google. Je kunt hier de deal bij Currys bekijken.

De nieuwste Nest Audio van Google trok interesse in de aanloop naar de lancering nadat het nieuwe herontwerp de aandacht trok van technische fans overal. Of je het nu ziet als een gigantisch canvas TicTac of een stuk extra kauwgom, het nieuwe ontwerp betekende dat Google de luidsprekers binnenin opnieuw kon ontwerpen.

De combinatie van de 75 mm mid-woofer en 19 mm tweeter zorgt voor een geluid dat merkbaar luider en voller is dan de eerste generatie Google Home.

Voor het geld, het is een geweldig klinkende luidspreker en werd hoog genoeg beoordeeldin onze recensie om hem als genomineerde in te schrijven voor de Pocket-lint Awards 2020. Als je op zoek bent naar een slimme luidspreker, zou je veel erger kunnen doen, vooral tegen de laagste prijs tot nu toe.

Geschreven door Cam Bunton.