Denon DHT-S217 is een compacte Atmos-compatibele soundbar met geïntegreerde subwoofer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar Dolby Atmos ondersteuning voor diegenen die geen fortuin willen uitgeven, is de Denon DHT-S217 een slanke soundbar die gevirtualiseerde ondersteuning biedt voor Dolby's meeslepende soundscapes.

Om je kamer zo min mogelijk te verstoren, zijn ook de subwoofers geïntegreerd, zodat er geen aparte box nodig is - tenzij je er natuurlijk echt een wilt - er is een fysieke aansluiting voor een bedrade woofer.

In plaats daarvan zijn er een paar down-firing woofers ingebouwd in de bar om die lage tonen te brengen. Er is een 2.1 configuratie, 6 drivers in totaal, met dubbele mid-range en tweeters naast de woofers.

Naast ondersteuning voor Dolby Atmos is er ondersteuning voor 4K passthrough met Dolby Vision, zodat u een apparaat rechtstreeks op de soundbar kunt aansluiten en dat via HDMI naar de tv kunt doorgeven, in plaats van te moeten vertrouwen op HDMI eARC van de tv zelf.

Er wordt een reeks geluidsmodi aangeboden, evenals Denon's technologie voor stemversterking, zodat je kunt horen wat er op het scherm wordt gezegd.

Naast het consumeren van je TV media, is er ook ondersteuning voor muziek streaming via Bluetooth, dus de S217 zal een geweldige aanvulling zijn in een kleinere kamer, waar hij alle audio taken aan kan.

De DHT-S217 is slechts 6.6cm hoog, dus kan gemakkelijk voor je TV geplaatst worden, of hij kan gemakkelijk aan de muur bevestigd worden.

De Denon DHT-S217 zal beschikbaar zijn in mei, prijs £249 / €269.

Geschreven door Chris Hall.