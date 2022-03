Denon Home-subwoofer rondt de familie van draadloze luidsprekers af

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Denon heeft een speciale subwoofer geïntroduceerd in zijn Denon Home-luidsprekerreeks, om extra uitstraling toe te voegen aan een draadloze opstelling.

De Denon Home-subwoofer maakt draadloos verbinding met de Denon Home Sound Bar 550 of een andere draadloze Home-luidspreker en kan ook worden gebruikt als onderdeel van een draadloos 5.1-systeem.

De enige kabel die nodig is, is voor stroom - de rest is aangesloten via wifi dankzij het multiroom Heos-platform van Denon.

Het bevat een 8-inch woofer in een compacte behuizing, zodat deze gemakkelijk kan worden verborgen als u dat wilt. Het ontwerp past ook bij andere luidsprekers in de Denon Home-familie, dus het zal er ook mooi naast staan.

Instellingen kunnen worden aangepast via de speciale Heos-app voor mobiele apparaten, met uitvoerniveau, laagdoorlaatfilter en fase die allemaal kunnen worden aangepast.

De algehele Denon Home-familie is compatibel met Spotify, Amazon Music HD, Deezer, Tidal en andere muziekstreamingdiensten, waarbij het afspelen van bestanden met hoge resolutie mogelijk is, waaronder 192 kHz/24-bit en DSD 2,8/5.6 MHz.

Individuele speakers in het assortiment kunnen verspreid over het huis worden geplaatst en gekoppeld, zodat je dezelfde muziek in verschillende kamers kunt laten spelen.

Beste Black Friday 2021-speakerdeals: op welke draadloze speakers krijg je korting? Door Cam Bunton · 29 November 2021 Bluetooth-luidsprekers krijgen veel liefde tijdens Black Friday. Hier is een overzicht van de beste kortingen die dit jaar beschikbaar zijn.

De Denon Home-subwoofer is nu verkrijgbaar voor £ 449 / € 499. Amerikaanse prijzen moeten nog worden bevestigd.

Geschreven door Rik Henderson.