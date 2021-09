Denon voegt Alexa toe aan de draadloze luidsprekerreeks van Denon Home

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Denon heeft ingebouwde Alexa-ondersteuning geïntroduceerd voor zijn Denon Home-reeks draadloze luidsprekers.

Een gratis firmware-update voegt ook de mogelijkheid toe om Denon Home 150, 250 of 350 luidsprekers draadloos te koppelen aan de Denon Home Sound Bar 550 om als achterste kanalen te fungeren in een surroundopstelling. Voeg een Denon DSW-1H toe en je hebt de volledige 5.1-ervaring.

Misschien van meer nut voor de meesten is echter de Alexa-ondersteuning. De stemassistent is nu beschikbaar in het hele assortiment - je hebt geen Echo of een ander Alexa-apparaat in de buurt meer nodig.

Om het te gebruiken, moeten eigenaren van Denon Home-kit de microfoons inschakelen die in de luidsprekers zijn ingebouwd via de mobiele Denon Heos-app. Dan moeten ze hun speakers koppelen aan het Alexa-account.

Eenmaal geactiveerd, zal een Denon Home-luidspreker de voorheen slapende lichtstrip aan de voorkant zien gloeien. Dit geeft aan dat de microfoon werkt.

Alexa kan worden gebruikt om muziek af te spelen, het laatste nieuws of het weer voor te lezen en vrijwel alles te doen waartoe een van Amazons eigen apparaten in staat is.

Degenen die soms privacy prefereren, kunnen Alexa dempen, maar door een van de nieuwe capacitieve knoppen bovenop de luidspreker aan te raken, die nu zijn geactiveerd.

Bezitters van een Denon Home Sound Bar 550 krijgen na deze firmware-upgrade ook een verbeterde basweergave van hun speaker.

