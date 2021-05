Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Denon en Marantz behoorden tot de eerste merken die AV-receivers op de markt brachten die 4K 120Hz ondersteunen voor gaming - of 8K. Al snel bleek echter dat er een probleem was met 4K 120Hz-transmissie via de speciale HDMI 2.1-poort, met name als het ging om Xbox Series X.

Gebruikers meldden verlies of audio, een zwart scherm of beide wanneer ze 4K 120Hz probeerden uit te voeren vanaf hun next-gen console.

De ontvangers lijken te werken met 1080p 120Hz prima - we hebben de Denon AVR-X2700H zelf en hij kan 120Hz draaien vanaf een Xbox Series S (getest) of X met die resolutie. Het kan echter lastig zijn om de resolutie in de instellingen te veranderen om alleen 120Hz-games te spelen.

Gelukkig heeft de eigenaar van zowel Denon als Marantz, Sound United, nu een oplossing gevonden. Het lijkt niet te herstellen door middel van een software-update, maar er is een adapterbox ontwikkeld die tussen de Xbox en de "8K" -poort van je AVR zit.

Het zal gratis beschikbaar zijn voor alle betrokken eigenaars van een Denon- en Marantz AV-receiver, zolang de receiver nog onder de garantie valt.

U kunt hier bestellingen plaatsen voor Denon of hier voor Marantz . Ze gaan open op 15 mei en de leveringen starten naar verwachting tegen het einde van de maand.

Het is waarschijnlijk dat toekomstige AVRs van de merken, plus Yamaha, het probleem zullen oplossen.

U kunt de betrokken ontvangers hieronder zien:

AVR-A110

AVR-S960H

AVR-X2700H

AVR-X3700H

AVR-X4700H

AVR-X6700H

AV7706

NR1711

SR5015

SR6015

SR7015

SR8015

Geschreven door Rik Henderson.