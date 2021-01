Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op zoek naar een soundbar om het geluid van je tv te versterken? Denon heeft zojuist een aantrekkelijke toevoeging aan zijn Home-assortiment aangekondigd: de Denon Home Sound Bar 550.

Eerst en vooral is deze middelgrote soundbar ontworpen om de audio van je tv te verbeteren - en alle apparaten, zoals de volgende generatie consoles, die je mogelijk hebt aangesloten.

Het kan Dolby Atmos en DTS: X objectgebaseerde driedimensionale formaten decoderen, met uitvoer via zijn quad 55 mm drivers, dubbele 19 mm tweeters en een trio basradiatoren om een afgerond geluid te geven zonder dat een subwoofer nodig is.

Maar bij de Home Sound Bar 550 draait het ook allemaal om uitbreiding. U kunt een subwoofer toevoegen. U kunt Denon Home-scheidingen draadloos toevoegen om een breder surround sound-systeem te creëren als u dat ook wilt. Of synchroniseer het eenvoudig met andere Denon Heos-producten om een multiroom-systeem te creëren zoals u wilt - of dat nu de Denon Home 350 , 250 of 150 is.

De Sound Bar 550 - die 650 mm lang x 75 mm hoog x 120 mm diep is - is klein genoeg om een tv-scherm niet in de weg te zitten, terwijl het touchscreen-bedieningssysteem alleen oplicht tijdens interactie om ongewenste reflecties te voorkomen.

Er is ook een meegeleverde afstandsbediening, of je kunt communiceren met de Denon Heos-app - of je stem met Amazon Alexa of Apples Siri (de laatste via AirPlay 2 en je iOS-apparaat, niet via directe microfoonopname). Er is momenteel geen ondersteuning voor Google Assistent.

Dus of je de Home Sound Bar 550 nu wilt gebruiken voor muziek, tv-audio, Blu-ray of next-gen consoles, er zijn genoeg bedrade en draadloze verbindingen om aan je behoeften te voldoen. Een HDMI-ingang is gekoppeld naast een HDMI-uitgang (met eARC) om hi-res audio (tot 192Hz / 24-bit), 4K UHD HDR, met HDCP 2.3-conformiteit door te geven, zodat de nodige handdrukken worden gemaakt.

En met een prijs van £ / $ 599 / € 649 willen we Denon liever de hand schudden, aangezien de Home Sound Bar 550 eruitziet als een geweldige aanvulling op het Home-assortiment voor een weloverwogen prijs. Laten we hopen dat het net zo goed klinkt - wat we zullen ontdekken als we rond de lanceringsdatum "half februari" een recensie-exemplaar krijgen (pre-orders openen vanaf 1 februari).

Geschreven door Mike Lowe.