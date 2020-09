Denon introduceert goed geprijsde DHT-S416 2.1 Soundbar met Google Chromecast

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audiospecialist Denon heeft zijn eerste soundbar aangekondigd met ingebouwde Google Chromecast. De Denon DHT-S416 kost £ 299 / € 329 en is vanaf eind september verkrijgbaar.

Denon is natuurlijk geen onbekende in soundbars, maar de DHT-S416 biedt een alternatieve optie en betekent dat je muziek kunt streamen - inclusief hi-res audio van services zoals YouTube Music, Amazon Music HD, Spotify, Tidal, Deezer en Qobuz.

Je kunt het natuurlijk gebruiken met de Chromecast-multiroom-opties van Google om het te combineren met andere luidsprekers.

Helaas heeft hij geen ingebouwde Google Assistent voor stembesturing, maar je kunt hem besturen met een ander Google Assistant-compatibel apparaat, of dat nu je telefoon is of een slimme Google Home- of Nest-luidspreker elders in je huis.

De Denon DHT-S416 wordt geleverd met een aparte subwoofer met een 5,25-inch driver in een behuizing met poorten voor een uitstekende bas. En omdat het draadloos is, heeft u vrijheid van plaatsing.

De balk zelf is vrij dun met een hoogte van 5,6 mm - behoorlijk titchy in vergelijking met veel soundbars - maar er zit nog steeds wat vlezige audio in - een paar 1,25x4,4-inch ovale drivers met volledig bereik en dubbele 1-inch tweeters.

Geschreven door Dan Grabham.