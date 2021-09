Creative introduceert de Sound Blaster Katana V2 gaming-soundbar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gaming-audio is momenteel een echt slagveld, met console- en accessoiremakers die om je oren vechten terwijl je gamet. Dat gebeurt echter vooral op het gebied van headsets - soundbars en tv-luidsprekers zijn nog iets zeldzamer.

Creatives Sound Blaster Katana was dat zeldzame ding - een soundbar die expliciet op gaming is gericht, en het is duidelijk genoeg bewezen als een succes om een follow-up te veroorzaken. Vandaar de nieuwe Katana V2, een herziene en verbeterde soundbar.

Het is gladgestreken en verfijnd op het ontwerpfront, met een iets meer premium uitstraling aan de bar zelf, hoewel de meegeleverde subwoofer er niet anders uitziet. Toch zegt Creative onder de motorkap dat het 68 procent krachtiger is, dus als je het volume echt wilt verhogen, zal dit je een boost geven.

Indrukwekkend, Creative heeft de kamer gelezen over gamen - terwijl de Katana V2 geweldig zal klinken in de luidsprekermodus, heeft hij een 3,5 mm-aansluiting voor en in het midden voor nachtelijke sessies waar je je geluiden niet kunt uitblazen.

Die aansluiting gebruikt Creatives mondvol van een functie, Super X-Fi Headphone Holography, om blijkbaar een hoogwaardige luidsprekerervaring te simuleren. Er zijn ook verschillende audiomodi om tussen te schakelen voor verschillende speltypen.

De connectiviteit is indrukwekkend, met een volledige suite vertegenwoordigd in de vorm van HDMI ARC en optische poorten, Bluetooth 5.0, een USB-C-poort voor USB-audio-ondersteuning, 3,5 mm AUX-in en SXFI-out. Desoundbar is nu beschikbaar voor £ 299 of $ 329,9 9, en we zullen er binnenkort een testen voor een volledige beoordeling, dus houd je ogen open voor ons oordeel.