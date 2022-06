Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Britse merk Cambridge Audio heeft zijn nieuwste Bluetooth-compatibele draaitafel aangekondigd, die in staat is hi-res audio te streamen met behulp van aptX HD.

Het Cambridge Audio Alva ST vinyl deck kan draadloos worden aangesloten op compatibele versterkers, koptelefoons of luidsprekers. Het ondersteunt audiostreaming tot 24-bit / 48kHz.

Het deck heeft een eigen ingebouwde phonotrap en beschikt ook over bedrade aansluitingen, zodat je het kunt aansluiten op een hifi-systeem of versterker.

Het deck heeft een belt-drive ontwerp met elektronische snelheidsregeling. De tonearm heeft een afneembare headshell en is gemaakt om resonantie tot een minimum te beperken.

De platter is gemaakt van gegoten aluminium dat CNC gefreesd is voor een vlak en glad oppervlak. Er ligt een rubberen mat op om ervoor te zorgen dat er geen ongewenste trillingen zijn.

"De originele Alva TT was 's werelds eerste aptX HD Bluetooth platenspeler, en de reactie erop overtrof al onze verwachtingen", aldus de algemeen directeur van Cambridge Audio, Stuart George.

"In antwoord op de feedback van onze klanten zijn we blij dat we meer keuze en flexibiliteit kunnen bieden door naast de TT V2 ook de Alva ST te introduceren. Of u nu net begint met de heropleving van vinyl of uw eerste platenspeler wilt upgraden voor betere prestaties, de Cambridge Audio Alva ST is er voor u om te genieten van uw groeiende vinylcollectie."

De Alva ST is verkrijgbaar vanaf 15 juni 2022, prijs £849 / $999.

Geschreven door Rik Henderson.