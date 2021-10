Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bowers & Wilkins heeft een van zijn geliefde luidsprekers opnieuw uitgevonden en na zes jaar afwezigheid weer op de markt gebracht.

De nieuwe Bowers & Wilkins Zeppelin lijkt op eerdere modellen, met een iconische ovale vorm, maar is voorzien van nieuwe stereoluidsprekerdrivers en ondersteuning voor streamingdiensten.

Ook, terwijl zijn voorganger " Zeppelin Wireless " heette, is dit eigenlijk de eerste zonder extra audio-ingangen.

In plaats daarvan ondersteunt het zowel AirPlay 2 voor iPhone- en iPad-gebruikers als aptX Adaptive Bluetooth voor eigenaren van Android-apparaten. Bovendien is het Spotify Connect-compatibel, zodat het Spotify-tracks via de app kan streamen en tot 24-bits high-res muziek kan afspelen via andere services, zoals Deezer, Tidal en Qobuz (via de Bowers & Wilkins Music app).

Er is Alexa-ondersteuning ingebouwd naast far-field-microfoons, zodat je de stemassistent kunt gebruiken zonder dat je een apart Echo-apparaat in de buurt nodig hebt.

Pocket-lint kreeg ook te horen dat het op een later tijdstip (in 2022) multiroom-mogelijkheden zal krijgen. Hierdoor kunnen eigenaren het aansluiten op de Formation-luidsprekerlijn van het merk.

In de kast bevinden zich twee 25 mm dubbele dome-tweeters, twee 90 mm FST midrange-drivers en een enkele 150 mm subwoofer. Ze verwerken respectievelijk hoge, midden- en lage frequenties. Er wordt beweerd dat het totale vermogen 240W is.

De nieuwe Bowers & Wilkins Zeppelin is nu verkrijgbaar in de VS, met een Britse release vanaf 14 oktober 2021.

Er zijn twee kleuren beschikbaar: middernachtgrijs en parelgrijs. De prijs is £ 699 / $ 799 / € 799.