Bose Smart Soundbar 600 is klein en strak, maar niet goedkoop

(Pocket-lint) - Bose heeft vandaag de Smart Soundbar 600 aangekondigd, een klein en strak aanbod dat op 20 oktober 2022 in de verkoop gaat. Pre-orders zijn nu geopend.

Als je een pre-order plaatst, betaal je daar £499 / $499 / €549 voor. Voor dat geld krijg je echter een heleboel luidspreker, alleen niet in de fysieke zin. Volgens Bose is de soundbar "5,61 cm hoog, 10,39 cm diep en 69,44 cm lang". Dat klinkt allemaal geweldig, en het ziet er ook goed uit - weinigen zouden dit ding lelijk noemen.

Maar zoals altijd is het de binnenkant die telt. In dit geval biedt de Smart Soundbar 600 ondersteuning voor Dolby Atmos en Bose TrueSpace-technologie, waardoor de Soundbar 600 voor zijn formaat krachtigere audio levert. Voeg ondersteuning voor Wi-Fi, Bluetooth en Chromecast-connectiviteit toe en de meeste vakjes zijn aangevinkt. De toevoeging van AirPlay 2-ondersteuning zal ook Apple-gebruikers bevallen.

Bose belooft veel van zijn nieuwe soundbar, maar kan hij dat ook waarmaken? Hij wordt geleverd met twee zijdelings gerichte, racetrack-vormige transducers die audio horizontaal in de kamer projecteren. U krijgt ook een centrale tweeter die dialoog levert, en twee naar boven gerichte transducers voor Dolby Atmos-ondersteuning. Hopelijk resulteert dit in een breed en hoog geluidsbeeld.

Andere weetjes zijn de ondersteuning van aansluitingen met één kabel via HDMI eARC of optisch en de Bose QuietPort-technologie die "diepe basprestaties met vrijwel geen vervorming bij elk volume" belooft. Klinkt dat goed? U kunt vandaag uw pre-order plaatsen.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.