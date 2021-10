Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bose introduceert een nieuwe draagbare Bluetooth-speaker die je mee kunt nemen naar het zwembad of op avontuur: de $ 149 SoundLink Flex .

Met een robuust, compact ontwerp compleet met een IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid en een lus voor bevestiging aan een karabijnhaak, is de SoundLink Flex 7,9 inch breed, 3,6 inch hoog en 2,1 inch diep, en hij weegt iets meer dan een pond. De luidspreker, die als veilig wordt beschouwd voor zwembaden, heeft een siliconen achterkant en een stalen rooster dat bestand is tegen corrosie. Bose zei dat het zelfs naar de oppervlakte drijft als het in het water valt.

Andere kenmerken zijn een batterijduur van 12 uur en een aangepaste transducer aan de binnenkant, wat volgens Bose resulteert in "bas die je in je borst kunt voelen". Het biedt ook wat Bose PositionIQ heeft genoemd. Kortom, hiermee kan de luidspreker detecteren of hij hangt of op zijn rug ligt en kan zijn audio-uitvoer aanpassen.

Er is ook een microfoon voor oproepen en praten met de spraakassistent op je telefoon.

De SoundLink is nu verkrijgbaar in de kleuren zwart, rookwit en blauw. Het is bedoeld om te wedijveren met Bluetooth-luidsprekerconcurrentie van bijvoorbeeld JBL en UE .