Bose gaat eindelijk naar Dolby Atmos, met Smart Soundbar 900

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bose heeft zijn eerste soundbar aangekondigd die Dolby Atmos ondersteunt.

De Bose Smart Soundbar 900 is nu te pre-orderen en wordt vanaf 23 september verzonden. Het kost $ 899,95 / £ 849,95 en is verkrijgbaar in zwart of wit.

Bose is verlegen om details te geven over de daadwerkelijke driver-units in de bar, inclusief het aantal kanalen dat het biedt, maar de afbeeldingen laten zien dat het aan beide uiteinden opzwepende luidsprekers heeft voor de verhoogde soundscape die wordt geboden door Dolby Atmos-mixen.

Het bedrijf beweert dat zijn gepatenteerde ruimtelijke technologieën het surround-effect verhogen, om ze in "afzonderlijke delen van een kamer" te plaatsen. Dit omvat hoogtekanalen, midden, links, rechts en surround. Maar voor echt surround-geluid kunt u optionele achterluidsprekers en een subwoofer toevoegen.

Beste Bluetooth-luidsprekers 2021: beste draagbare luidsprekers om vandaag te kopen Door Conor Allison · 8 september 2021

Net als de Sonos Arc kan de Smart Sounbar 900 via een enkele HDMI-poort, met HDMI eARC-ondersteuning. Er is ook een optische audio-ingang als je die liever op die manier aansluit, hoewel Dolby Atmos-weergave niet mogelijk zou zijn. De tv moet ook Dolby Atmos ondersteunen.

Andere functies zijn onder meer Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit. Apple AirPlay 2 en Spotify Connect worden ondersteund. Het kan ook worden gebruikt in een opstelling met meerdere kamers met andere compatibele Bose-luidsprekers.

Google Assistant en Alexa stemassistenten zijn ingebouwd.

squirrel_widget_5902565