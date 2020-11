Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Omdat het geluid dat uit je tv komt lachwekkend is, doet Amazon het juiste deze Black Friday en geeft het korting op de Bose Solo 5.

Momenteel is de soundbar beschikbaar voor een oogverblindende £ 124,99 / $ 149,95 via Amazon, verlaagd van £ 249,99 / $ 199,99.

Of je nu in de VS of het VK bent, dit is echt een handige besparing op een audiokapje voor je tv en woonkamer. Omdat dit echter een geroemd stukje apparatuur is, zou het geen verrassing zijn om te zien dat de voorraad snel opdroogt bij deze deal. Vooral in de VS, waar de besparing wordt aangemerkt als een tijdelijke deal met een onbepaalde deadline.

En hoewel het nu misschien een beetje lang in de tand is, is het nog steeds een soundbar die het tegen de rest van de concurrentie kan opnemen in zijn prijsklasse. Het is ook een heel goed formaat om te monteren - 2,6 x 21,6 x 3,4 inch - met een enkelvoudige optische audio-ingang, coaxiale audio-ingang en een 3,5 mm aux-poort. Dat betekent dat u slechts één enkele kabel naar uw tv hoeft te gebruiken om direct beter geluid te ontvangen.

Natuurlijk is er ook Bluetooth-ondersteuning, wat betekent dat je je muziek van je iOS of Android kunt aansluiten en als een gewone luidspreker kunt gebruiken. Door de meegeleverde universele afstandsbediening te gebruiken, kun je de audio-instellingen aanpassen aan wat er wordt afgespeeld, wat erg handig is voor degenen die routinematig schakelen tussen sport, films en muziek.

Geschreven door Conor Allison.