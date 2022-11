Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sonos heeft tijdens de Black Friday-uitverkoop enkele ongelooflijke kortingen gegeven op zijn luidsprekers, waaronder de Roam en Roam SL, maar voor Cyber Monday is de Sonos Move toegevoegd aan die met geld korting.

De Sonos Move is de grootste van de twee draagbare Bluetooth-speakers van het bedrijf, en er is 20 procent korting voor Cyber Monday, waardoor hij in het Verenigd Koninkrijk 299 pond kost in plaats van 399 pond, en in de VS 319 dollar in plaats van 399 dollar.

Sonos Move - bespaar $80/£100 Er is een enorme besparing mogelijk op de uitstekende Sonos Move in de VS, het VK en Europa met ten minste £/$/€80 korting. Aanbieding bekijken

De Sonos Move is een ongelooflijk goed klinkende luidspreker die de meeste kamers vult met een groot, basachtig geluid. Hij heeft een ingebouwd handvat aan de achterkant, waardoor hij gemakkelijk mee te nemen is, is IP57 waterbestendig en ook valbestendig. Er zijn touch controls aan de bovenkant, een Bluetooth naar Wi-Fi schakelaar aan de achterkant en het beschikt over Automatic Trueplay, zodat het zich aanpast aan zijn omgeving om ervoor te zorgen dat het altijd uitstekend klinkt.

Zowel Amazon Alexa als Google Assistant kunnen worden toegevoegd, en hij beschikt ook over Sonos Voice. De batterij gaat 11 uur mee, Apple AirPlay 2, en net als de Sonos Roam werkt de Sonos Move als een Bluetooth-luidspreker in Bluetooth-modus, terwijl hij deel uitmaakt van je Sonos-systeem in Wi-Fi-modus.

Sonos geeft zelden korting op zijn luidsprekers, dus als je er een nodig hebt, is de Sonos Move een van onze favorieten en dit is een uitzonderlijke prijs.

Geschreven door Britta O'Boyle.