Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De EarFun Uboom L maakte eerder dit jaar indruk op ons door een geluid te bieden dat in wezen ongeëvenaard is in zijn prijsklasse.

De grootste aantrekkingskracht van dit product is zijn voordelige prijs, en nu is hij des te verleidelijker omdat hij nog goedkoper is in de Black Friday-uitverkoop.

In de VS is de prijs verlaagd naar $63,99, maar daarbovenop kun je kortingscode SP300PR1 toevoegen om de prijs te verlagen naar slechts $57,59.

In het Verenigd Koninkrijk is hij direct verlaagd naar 55,98 pond, een verlaging van 20 procent ten opzichte van de gebruikelijke verkoopprijs.

EarFun Uboom L - bespaar 28% in de VS Als u op zoek bent naar draagbare audio van hoge kwaliteit die uw portemonnee niet te boven gaat, zoek dan niet verder. De Uboom L is een koopje voor slechts $57,59 met kortingscode SP300PR1. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

EarFun Uboom L - bespaar 20% in Nederland Getuned door de Oostenrijkse muziekproducent en YouTuber Olaf Lubanski, klinkt de Uboom L veel beter dan we hadden verwacht. Het is een uitstekende deal voor slechts £ 55,98. Aanbieding bekijken

U zult moeite hebben om een beter klinkende luidspreker te vinden voor dat geld.

Bovendien gaat de batterij lang mee en is hij IP67 water- en stofbestendig, zodat u hem overal zonder zorgen kunt gebruiken.

Als u op zoek bent naar serieuze geluidsuitvoer, kunt u er zelfs twee kopen en ze draadloos koppelen voor echt stereogeluid.

Meer Black Friday 2022 aanbiedingen in de VS

We hebben hieronder een aantal andere goede deals op een rijtje gezet:

Geschreven door Luke Baker.