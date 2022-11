Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is in volle gang en er zijn enkele grote kortingen op Sonos-speakers, waaronder de uitstekende Sonos Roam.

Hoewel hij momenteel niet is afgeprijsd in de VS, krijgt de Sonos Roam een enorme korting van 40 pond in de Black Friday-uitverkoop in het Verenigd Koninkrijk, waardoor hij slechts 139 pond kost in plaats van 179 pond. Voor Europeanen is er een besparing van €50, waardoor hij €149 kost in plaats van €199.

Sonos Roam - bespaar £40 Op de briljante Sonos Roam draagbare Bluetooth-luidspreker wordt in het Verenigd Koninkrijk £40 korting gegeven, waardoor hij £139 kost. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Er is ook geld korting op de Sonos Roam SL - wat intern dezelfde speaker is, maar die heeft geen spraakassistenten aan boord. Die luidspreker heeft ook 40 pond korting in het Verenigd Koninkrijk, waardoor het £ 119, terwijl in de VS, vindt u $ 32 korting, waardoor het $ 127. In Europa, het is € 50 korting, waardoor € 129 in plaats van € 179.

Bespaar € 40 op de Sonos Roam SL De Sonos Roam SL heeft dezelfde architectuur als de Roam, maar biedt geen slimme assistenten. In het Verenigd Koninkrijk krijg je 40 pond korting en in de VS 32 dollar. Aanbieding bekijken

De Sonos Roam en Roam SL is de kleinste luidspreker die het bedrijf aanbiedt en ze zijn uitstekend, ze leveren enorm geluid uit hun kleine verpakkingen. De Sonos Roam en Sonos Roam SL zijn ongeveer zo groot als een waterfles, zijn IP67 water- en stofbestendig, kunnen vallen en hebben een batterij die tot 10 uur meegaat.

De Roam en Roam SL kunnen aan een Sonos-systeem worden toegevoegd of als Bluetooth-luidspreker worden gebruikt.

Er is zeer zelden geld korting op Sonos luidsprekers, dus terwijl sommige Black Friday deals zijn niet altijd de moeite waard om aandacht aan te besteden, dit is zeker een.

Geschreven door Britta O'Boyle.