Apple lijkt te zijn gestopt met de Beats Pill Plus

(Pocket-lint) - Apple lijkt stilletjes de Beats Pill Plus te hebben stopgezet, waarbij de vermelding voor de batterijgevoede Bluetooth-luidspreker is verwijderd van bedrijfswebsites.

De Pill Plus, gelanceerd in 2015, was het eerste apparaat dat onder de naam Beats werd uitgebracht na de overname van het bedrijf door Apple voor $ 3 miljard. Het was in wezen een geliktere versie van de originele Pill-luidspreker van Beats - alleen verkrijgbaar in zwart-witte kleuren, met Apple's Lightning-poort en te koop voor $ 229.

In onze Beats Pill Plus-recensie betreurden we dat hoge prijskaartje - vooral gezien het feit dat gebruikers zouden moeten verdubbelen om stereogeluid te ontvangen - maar prezen we het algehele ontwerp.

"De Beats Pill+ is de best uitziende draagbare tablet in de vorm van een pil van het bedrijf dat nu eigendom is van Apple. Maar dat is niet genoeg om hem met kop en schouders boven de concurrentie uit te laten steken, vooral gezien de algehele geluidskwaliteit en een gebrekkige Bluetooth-verbinding," we zei destijds.

Sinds de release heeft Apple de Pill-reeks verwaarloosd. In tegenstelling tot de enorme reeks Beats-hoofdtelefoons , die dezelfde door Apple gemaakte chips en integratie hebben gekregen als de AirPods-familie, hebben de Beats-luidsprekers nooit ondersteuning gekregen voor Apple AirPlay of Siri.

Nu de Beats Pill Plus schijnbaar is stopgezet, zit er ook een gat in het aanbod van Apple. Hoewel het de HomePod mini heeft om te fungeren als een kleine, Siri-enabled smart home-luidspreker , is er niets draagbaars onder de naam Beats of Apple.

Mocht Apple daar uiteindelijk voor kiezen, dan zou het nu ook een product op een serieus concurrerende markt introduceren.

Sonos heeft nu een paar draagbare, slimme luidsprekers - de Sonos Move en Sonos Roam - terwijl betaalbare, uitstekend klinkende Bluetooth-luidsprekers van andere merken gebruikelijk zijn.

Op het moment van schrijven zijn er geen substantiële geruchten of lekken die suggereren dat er in 2022 een nieuwe Apple-luidspreker wordt gelanceerd, dus laten we, totdat we iets concreets horen, gewoon ons hoofd buigen en de Pill Plus onthouden.

Geschreven door Conor Allison.