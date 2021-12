BBC Sounds komt naar Sonos

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sonos-gebruikers kunnen nu naar BBC Sounds-content luisteren via hun speakers.

De BBC heeft met het merk samengewerkt om zijn podcast- en radiostreamingservice als preview toe te voegen aan de Sonos S2-app.

Je hoeft alleen maar naar de app op mobiel te gaan, naar "Een service toevoegen" in het instellingenmenu te gaan, dan zou je BBC Sounds moeten vinden tussen de meerdere beschikbare services.

Klik erop en koppel je Sonos- account aan je BBC-account.

Het streamen van BBC-inhoud is gratis en bevat livestreams van alle radiozenders van het bedrijf. Daarnaast zijn er muziekbundels, zoals Christmas Hits en andere playlists gemaakt door presentatoren en gasten.

Er is ook een grote selectie podcasts beschikbaar, waaronder That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux en shows op basis van BBC-programmering, zoals Match of the Day.

"We willen dat BBC Sounds beschikbaar is waar en wanneer mensen willen luisteren, en dit is een andere manier om ervoor te zorgen dat mensen kunnen genieten van onze audio, zoals ze dat willen. Van vaste favorieten tot nieuwe ontdekkingen, we geven onze luisteraars nog gemakkelijker toegang tot onze briljante selectie van radio, muziekmixen en podcasts", aldus de controller van BBC Sounds, Jonathan Wall.