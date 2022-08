Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft de Beosound Theatre aangekondigd, een high-end soundbar die direct, zijdelings en omhoog gerichte luidsprekers combineert om een 3D-gestraalde audio-ervaring te presenteren voor tv-kijken en meer.

De bar bevat 12 luidsprekerdrivers, waaronder twee custom 6,5-inch woofers, en kan een totaal vermogen van 800 W leveren.

De bar kan aan de muur worden bevestigd of op een speciale standaard worden gebruikt als onderdeel van een tv-ervaring. Dit geldt voor Bang & Olufsen's eigen televisies, maar kan ook worden gecombineerd met vrijwel elke flatscreen.

"De Beosound Theatre-interfacebeugel biedt de mogelijkheid om vrijwel elk scherm aan de soundbar te koppelen. Dit betekent dat mensen niet hoeven te investeren in een nieuwe tv of gewoon kunnen kiezen voor de tv-oplossing die zij het beste vinden", legt Mads Kogsgaard Hansen, hoofd product circulariteit van B&O, uit.

De beugel is ook gemotoriseerd en kan worden gebruikt om alle kabels weg te werken.

De soundbar zelf maakt gebruik van beam-technologie die oorspronkelijk is ontworpen voor de Beolab 90-luidsprekers, het vlaggenschip van het merk, en beschikt over een speciaal middenkanaal voor een heldere spraak, waarbij de tweeter vóór de middentoner is gemonteerd.

Het ondersteunt Dolby Atmos voor een breder geluidsbeeld en kan ook worden gebruikt als onderdeel van een groter home cinema systeem, met zeven ingebouwde uitgangen die tot 7.1.4 kanalen mogelijk maken voor een compleet surround-geluid.

De Beosound Theatre is verkrijgbaar in een houten of stoffen afwerking bij Bang & Olufsen-winkels en detailhandelaars. De prijs begint bij € 6.490 / £ 5.590.

Geschreven door Rik Henderson.