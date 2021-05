Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Deense luxe audiomerk Bang & Olufsen heeft de sluizen geopend voor nieuwe luidsprekerreleases in 2021. Eerst was er de Beosound Level , daarna de Beosound Emerge en nu de Beosound Explore.

De Beosound Explore is een robuuste luidspreker die is ontworpen om het buitenleven aan te gaan. Het is water- en stofbestendig (IP67-classificatie), zoals je kunt zien aan de met zand bedekte en met water doordrenkte afbeeldingen in de galerij bovenaan.

We denken echter dat de ontwerptaal een soort vertrekpunt is van Bang & Olufsen. De Explore ziet er een beetje uit als een blikje - zij het een mooi afgewerkt exemplaar. Volgens het bedrijf is de Explore "belichaamd in een krasvast, type II geanodiseerd aluminium oppervlak". Luxe.

Onze favoriete draagbare luidspreker ooit is de Bang & Olufsen Beosound A1 (2e generatie) - een niet-robuuste draagbare luidspreker - dus we twijfelen er niet aan dat Explore ondanks zijn kleine schaal fantastisch zal klinken. Het herbergt twee 1,8 inch drivers met volledig bereik, die in staat zijn om 360 graden geluid te leveren en ook een goede portie bas.

De Explore meet 81 mm in diameter bij 124 mm en weegt 631 g, dus het zou gemakkelijk moeten zijn om te dragen of aan een tas vast te binden. Die cilindrische ribbels zijn er om de grip gemakkelijker te maken, ongeacht het weer.

Met Bluetooth 5.2 aan boord kan de batterij 27 uur afspeeltijd bieden - wat volgens elke standaard behoorlijk groot is.

De Bang & Olufsen Beosound Explore is nu verkrijgbaar in de afwerkingen Black Anthracite of Green - Grey Mist komt in de zomer van 2021 - elk geprijsd op € 199 / £ 169 / $ 199.

Geschreven door Mike Lowe.