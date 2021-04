Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Beolab 28-luidsprekers van Bang & Olufsen zijn in veel opzichten slim: slim voor de ogen, slim van binnen dankzij een in de toekomst te upgraden connectiviteitsmodule en slim als verbonden standalone draadloze eenheden.

Er was ooit een enorme markt voor vloerstaande luidsprekers, maar je zou deze afzonderlijk moeten aansluiten met een speciale versterker en de ruimte voor alles moeten vinden. Niet zo met de Beolab 28 - steek deze grootschalige high-end luidsprekers in de muur en ze functioneren op zichzelf. Of u kunt ze letterlijk in de muur steken met behulp van beugels voor wandmontage. Hoe zit het met dat voor een opvallende afwerking?

De Beolab 28 is duidelijk geïnspireerd door klassieke vloerstaande producten van Bang & Olufsen, maar toch up-to-date met een eigentijdse afwerking. Elke unit heeft ingebouwde aanraakbediening, net als de nieuwste kit van B&O die in 2021 werd aangekondigd: de Beosound Level- homeluidspreker en de Beosound Emerge-boekenplankluidspreker .

Hier is een uitsplitsing van de specificatiedetails in een oogopslag om een overzicht te krijgen van het luidsprekerontwerp, het vermogen en de connectiviteit:

Connectiviteit: AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect, Wi-Fi, Beolink Multiroom

Afmetingen (per luidspreker): 25,3 cm vierkant bij 137 cm hoog / Gewicht (per luidspreker): 18,6 kg

Intern ontwerp (per luidspreker): 1x 6,5 inch woofer, 3x 3 inch full-range drivers, 1x 1 inch tweeter

Piekvermogen: 625 W per luidspreker (225 W woofer, 3x 100 W drivers, 100 W tweeter)

Poorten: 2x Ethernet, 1x optisch / line-in, 1x USB-C, 1x wooferaansluiting

Frequentiebereik: 27Hz - 23kHz

Tussen die informatie bevinden zich twee functies die later in het leven zullen worden geactiveerd: de Beolink Multiroom en de USB-C-poortfunctionaliteit. Inderdaad, de Beolab 28 is - net als de Beosound Level - in de toekomst te upgraden, met een vervangbare connectiviteitsmodule. Dit zou betekenen dat er over bijvoorbeeld 10 jaar een nieuwe technologie is voor de beste streaming, een nieuwe eenheid kan worden geïntroduceerd die kan worden vervangen - zonder dat je een hele nieuwe set luidsprekers hoeft te kopen. Het is toekomstbestendige beveiliging.

Wat niet alleen slim is, het is ook essentieel. Waarom? Omdat een paar Beolab 28-luidsprekers £ 9.750 / $ 14.750 kost. Waarvoor Bang & Olufsen geluid van studiokwaliteit belooft. En gezien de eerdere audio-onderscheidingen van het Deense bedrijf, twijfelen we daar geen moment aan. Maar het kost zeker een aardige cent.

Zin om het geld eruit te spatten? De Beolab 28 is verkrijgbaar in drie afwerkingen - natuurlijk zilver, zwart antraciet, bronskleurig - met gebreide stoffen hoezen of massief houten opties (voor een extra groot bovenop de prijs).

Geschreven door Mike Lowe.