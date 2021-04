Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een kleine maar machtige thuisspeaker, dan lijkt het erop dat Bang & Olufsen hiermee het antwoord heeft, de Beosound Emerge.

Bang & Olufsen heeft het druk gehad in 2021 en kondigde voor het eerst de Beosound Level aan voor de grotere thuisspeaker. De Emerge is ondertussen een veel kleiner product. Het is inderdaad geïnspireerd door de vormfactor van een echt boek.

Met een dikte van slechts 6,7 centimeter kon dit chic uitziende stukje audiokit - ontworpen door Benjamin Hubert van Design Agency Layer - gemakkelijk op een boekenplank worden geplaatst en er bijna in opgaan.

Luidsprekers: 1x 10 cm woofer, 1x 1,45 inch mid-range driver, 1x 0,6 inch tweeter

Connectiviteit: Google Assistant, Airplay 2, Chromecast, Bluetooth

Poorten: 3,5 mm lijningang, optische ingang, Ethernet, netvoeding

Afmetingen: 25,5 x 16,5 x 6,7 cm / Gewicht: 1,38 kg

Afwerkingsopties: zwart antraciet / goudkleurig

Emerge is verkrijgbaar in twee afwerkingen: Black Anthracite, dat is gemaakt van aluminium en polymeer; en Gold Tone, een eikenhout met gebreide Kvadrat-stof die de hoofdluidspreker bedekt, rond het aluminium hoofdframe.

De twee afwerkingen brengen echter verschillende prijspunten met zich mee: Black Anthracite kost £ 539 / € 599 / $ 699, terwijl Gold Tone een prijskaartje van £ 669 / € 749 / $ 899 heeft. Geen kleingeld, maar voor iets van de Bang & Olufsen is het geen verrassing.

Ik hoop dat de Beosound Emerge net zo goed klinkt als hij eruitziet - we zullen dat onderzoeken wanneer we het product volledig kunnen beoordelen.

Geschreven door Mike Lowe.