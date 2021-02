Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft een draagbare thuisluidspreker in retrostijl voor de toekomstige generatie uitgebracht. Rekening houdend met productverspilling, heeft de Beosound Level een modulair ontwerp - wat betekent dat het in de toekomst kan worden geüpgraded en dat onderdelen kunnen worden vervangen. Hier is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de fraai ogende spreker.

IP54 stof- en spatbestendig

Frame van parelgestraald aluminium

Modulair ontwerp om de levensduur te verlengen

Ingebouwde handgreep, optionele muurbeugel

Natuurlijk eiken / gebreide donkergrijze Kvadrat buitenkant

Zoals bij elk Bang & Olufsen-luidsprekerontwerp draait het allemaal om het esthetische en geweldige geluid. En de Beosound Level heeft een heel aparte retro-look (hoewel we niet anders kunnen dan denken aan "houten PlayStation 2" als we er vanuit een bepaalde hoek naar kijken). Het heeft een aluminium frame, waarin de aanraakbediening is geïntegreerd, met stoffen of houten buitenafwerkingen - de laatste is het meest in het oog springend.

1/5 Bang & Olufsen

De homespeaker is draagbaar, met een verborgen draagbeugel die in het ontwerp is geïntegreerd, zodat je hem gemakkelijk van kamer naar kamer kunt verplaatsen. Er is zelfs een optie voor wandmontage beschikbaar. Het systeem is zich ook bewust van zijn oriëntatie, dus kan het automatisch signaalverwerking toepassen om het geluid aan te passen aan hoe het is gepositioneerd.

De sleutel tot het verkoopargument van de Beosound Level is dat hij modulair is ontworpen "voor eenvoudig onderhoud, service en reparatie". Het bedrijf zegt dat "klanten eenvoudige handelingen kunnen uitvoeren, zoals het vervangen van de batterij, en dat servicepartners gemakkelijk toegang hebben tot vitale onderdelen van de luidspreker". Het beschikt ook over een vervangbare streamingmodule, die volgens het bedrijf al zijn toekomstige homeluidsprekers van stroom zal voorzien - dus als het ooit binnen een decennium verouderd zou raken, kan het worden bijgewerkt.

Als we echter eerder modulariteit hebben gezien - of dat nu in LG-telefoons of Samsung-tvs is - is het niet echt een groot succes geworden. Het idee is echter goed, en we houden van de intentie en de berichtgeving.

105 W totaal vermogen, configuratie met vijf stuurprogrammas 2x 4 inch woofers 2x 0,8 inch tweeters 1x 2-inch driver met volledig bereik

Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast

Magnetische batterijclip, 4-16 uur afspelen

Gebruikersinterface geïntegreerd in aluminium frame

Past automatisch de akoestische afstemming aan op basis van oriëntatie

Bang & Olufsen biedt kenmerkende audio, waarbij de soundscapes van de luidsprekers altijd ongeëvenaard zijn. Dat is ook de bedoeling van de Beosound Level, dankzij een opstelling met vijf drivers, die in totaal 105 W aan vermogen leveren.

1/6 Bang & Olufsen

Zoals u op de afbeeldingen kunt zien, is de knopgestuurde gebruikersinterface geïntegreerd in het aluminium frame, waarbij de belangrijkste bedieningselementen oplichten als u het apparaat nadert. Of u kunt een toepasselijke app laden om in plaats daarvan het commando over te nemen.

Er is veel connectiviteit, van Spotify Connect tot Airplay 2 en Chromecast, terwijl multiroomfunctionaliteit ook wordt ondersteund als je een groter netwerk aan luidsprekers hebt.

De oplader is ook een handig ontwerp: een magnetische schijf springt op het niveau, waardoor deze gemakkelijk kan worden verwijderd, in plaats van te hoeven rommelen met kabels of complexe eigen poorten.

Beosound-niveau: € 1249 / £ 1099 / $ 1499 / muurbeugel: € 99 / £ 89 / $ 119

Nu verkrijgbaar (muurbeugel vanaf 29 april 2021)

Dus hoeveel voor dit modulaire wonder? De Beosound Level zal geprijsd zijn vanaf £ 1099 - hoewel dat voor de stoffen versie is, aangezien het natuurlijke eiken model een extra premie zal toevoegen aan die prijs (die TBC is).

Geschreven door Mike Lowe.