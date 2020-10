Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft zojuist zijn assortiment draagbare luidsprekers geüpdatet met de introductie van de Beolit 20. Waarom hallo daar.

We zijn al grote fans van B & Os uitloper merk luidsprekers. Of dat nu de beste draagbare in zijn klasse is, de Beosound A1 2e generatie , of de eerdere Beolit 17 - de laatste die we in 2017 hebben besproken (het aantal weerspiegelt de leeftijd, zo lijkt het, vandaar de 17- en 20- versies ).

De Beolit 20 verhoogt de ante met een verbeterde batterijduur, een geïntegreerd Qi-oplaadpad en er zijn ook enkele ontwerpaanpassingen. Het is als de luidste, chicste picknickmand die je ooit zou kunnen hebben.

Alleen is er geen ruimte voor sandwiches, maar natuurlijk, want de Beolit 20 heeft veel luidsprekers erin. Er is een 5,5-inch breedbandwoofer, naast drie 1,5-inch drivers met volledig bereik en twee 4-inch passieve radiatoren om een grote bas te geven.

De True360-technologie van Bang & Olufsen zou ook omnidirectioneel geluid bieden, zodat je de spreker kunt vervoeren en deuntjes kunt delen met vrienden. Nou, als dat weer een ding wordt.

De B&O Beolit 20 is nu verkrijgbaar voor £ 450 / € / $ 500. Het is verkrijgbaar in twee kleuren: Grey Mist en Black Anthracite. Nee, het is niet goedkoop, maar het geluid van Bang & Olufsen is altijd onmiskenbaar hoogwaardig.

Geschreven door Mike Lowe.