(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft een van zijn meest iconische producten opnieuw gemaakt en opnieuw uitgebracht: de Beogram 4000c-platenspeler.

Het vinyl deck werd voor het eerst uitgebracht in de jaren 70 en is het eerste in een geplande reeks heruitgegeven technologie van het merk, als onderdeel van het nieuwe Classics-initiatief.

Het brengt gebruikte, originele modellen terug naar de fabriek waar ze oorspronkelijk zijn gemaakt en upgradet ze vervolgens met moderne technologie.

De B&O Beogram 4000c is een beetje aangepast, met zijn originele aluminium behuizing gepolijst en geanodiseerd om hem een champagnekleur te geven - ironisch genoeg waardoor hij er meer jaren 70 uitziet dan voorheen.

Ook veranderd is de stylus, die is verwisseld voor een krachtige versie. Het zit naast een toonarm die is gebaseerd op de originele B & O-specificatie.

Ten slotte is er een RIAA phono-voorversterker toegevoegd om het deck op snelheid te brengen met moderne luidsprekeroplossingen.

"Bij Bang & Olufsen zijn onze producten gebouwd om de tand des tijds te doorstaan. Dat is wat ons onderscheidt als merk, wat de Beogram 4000c zo mooi belichaamt en waar we in de toekomst op willen voortbouwen", aldus het wereldwijde product van het bedrijf. manager, Mads Kogsgaard Hansen.

De Beogram 4000c Recreated Limited Edition wordt vanaf 12 oktober "tentoongesteld" in geselecteerde Bang & Olufsen-winkels. Er zullen slechts 95 genummerde modellen beschikbaar zijn, geprijsd op £ 9.000 per stuk.

Geschreven door Rik Henderson.