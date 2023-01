De grote HomePod kan binnenkort terugkomen, maar er is slecht nieuws voor Apple TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Fans van de originele, grotere HomePod hebben misschien een nieuwe speaker om naar uit te kijken, maar naar verluidt komt er dit jaar geen geüpgrade Apple TV.

Toen Apple de HomePod voor het eerst lanceerde, was er maar één model, gevolgd door de kleinere HomePod mini. Maar na het doden van het originele model hebben kopers lang gewenst dat Apple het terug zou brengen. Nu lijkt het erop dat dat gaat gebeuren volgens Mark Gurman van Bloomberg.

Via de Power On nieuwsbrief schrijft Gurman dat "de terugkeer van het grotere HomePod formaat nog steeds gepland staat voor dit jaar" alvorens de verwachtingen te temperen. "Ik zou er niets revolutionairs van verwachten," zegt hij, eraan toevoegend dat het waarschijnlijk zal aankomen met een nieuwe, lagere prijs dan de oude.

Qua veranderingen zegt Gurman echter dat een nieuw touch control panel het bestaande op de bovenkant van de speaker zal vervangen, terwijl een bijgewerkte chip er hopelijk voor zal zorgen dat de nieuwe HomePod sneller zal reageren op vragen en commando's.

Met een nieuwe HomePod naar verluidt in het verschiet, is het nieuws niet zo goed voor fans van de Apple TV. Gurman zegt dat er "geen plannen zijn voor een nieuwe Apple TV in 2023." Apple verfrist de huidige Apple TV 4K echter eind 2022.

Het nieuws komt terwijl Apple naar verluidt zijn hardware- en softwareteams blijft richten op het de deur uit krijgen van zijn geruchtmakende AR/VR-headset, waarbij de Apple Watch, iPad en AirPods naar verwachting minimale updates krijgen in 2023 - als ze al een update krijgen.

Geschreven door Oliver Haslam.