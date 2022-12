Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u problemen ondervindt met uw HomePod mini, voordat u deze naar de Apple Store brengt voor onderhoud of het bedrijf om hulp vraagt, kunt u misschien overwegen de slimme luidspreker te resetten naar de fabrieksinstellingen. Het kan geen kwaad om te proberen, toch? Er zijn een paar manieren om een HomePod mini te resetten. De eerste kan worden gedaan met de Home-app op uw iOS-apparaat, en de tweede kan worden gedaan met de luidspreker zelf. U kunt elke methode gebruiken die u verkiest. Beide zijn snel en krijgen de klus geklaard. Hopelijk zijn ze alles wat je nodig hebt om je mini in orde te krijgen.

Hoe een HomePod mini in de fabriek opnieuw in te stellen

Als je twee HomePod mini-luidsprekers hebt ingesteld als een stereopaar, ontgroepeer ze dan in de Home-app voordat je een van beide luidsprekers reset. (U kunt een HomePod mini niet resetten als deze zich in een groep bevindt. Zie de ondersteuningspagina van Apple als u hulp nodig hebt bij het degroeperen van uw luidspreker).

HomePod mini resetten met de Home-app

Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je iPhone of iPad met de Apple ID die je hebt gebruikt om de slimme speaker in te stellen.

Open de Home-app op je iOS-apparaat. Houd de HomePod mini ingedrukt. Selecteer het pictogram Instellingen Of scroll naar beneden naar HomePod-instellingen. Selecteer Reset HomePod. Selecteer Reset.

HomePod mini op de speaker zelf resetten

Als je de HomePod mini niet kunt resetten vanuit de Home-app, kun je op de bovenkant van de speaker drukken om hem terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Koppel de voedingsadapter voor de HomePod mini los. Wacht 10 seconden en sluit de speaker vervolgens weer aan. Wacht nog eens 10 seconden. Druk op het aanraakvlak aan de bovenkant van de HomePod mini en houd het daar vast. Het witte draaiende lampje wordt rood. Houd je vinger ingedrukt. Siri zal zeggen dat je HomePod mini op het punt staat te resetten. Als je drie piepjes hoort, til je je vinger op.

Wat gebeurt er als je een reset doet?

Je HomePod mini resetten is handig voor het oplossen van problemen of als je de speaker wilt weggeven. Wanneer je een HomePod mini reset naar de fabrieksinstellingen, maakt het het apparaat weer alsof het gloednieuw is. Al uw instellingen en voorkeuren worden voorgoed uit de luidspreker gewist. Je zult het moeten instellen als een nieuw apparaat als je het opnieuw wilt gebruiken.

Meer weten?

Apple heeft een hele ondersteuningspagina voor het resetten van HomePod-luidsprekers als je meer instructie nodig hebt.

