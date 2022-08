Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Apple zou kunnen werken aan een vlaag van smart home-apparaten die niet alleen een nieuwe HomePod en HomePod mini zouden kunnen omvatten, maar ook een slim display, concurrerend met Google's Nest Hub en Amazon's Echo Show.

Volgens Mark Gurman's laatste Power On-nieuwsbrief heeft Apple "ten minste vier nieuwe smart home-apparaten in zijn laboratoria", hoewel hij er wel aan toevoegt dat "niet alle het daglicht zullen zien." Gurman noemt een van deze apparaten een update van de originele HomePod die in 2021 werd stopgezet, waar hij eerder over berichtte.

Dat apparaat zou de naam B620 krijgen en er wordt beweerd dat het dezelfde chip zal draaien als de Apple Watch Series 8, terwijl het dichter bij de stopgezette HomePod zal staan "in termen van grootte en audioprestaties" in plaats van de HomePod mini.

Een bijgewerkte HomePod mini werd echter ook genoemd in de nieuwsbrief, samen met een keukenapparaat dat een iPad en een luidspreker combineert, en een huiskamerapparaat dat een Apple TV, camera en HomePod combineert.

Het iPad- en speaker-combinatie-apparaat zien we als een slim display zoals de Nest Hub- en Echo Show-modellen, maar misschien met een interface waarmee je iets meer kunt doen, vooral als er iPadOS op draait. Het is echter mogelijk dat er een nieuw, gestript besturingssysteem op een smart display komt.

Gurman denkt dat het slimme display of huiskamerapparaat eind 2023, of begin 2024 zou kunnen worden gelanceerd, maar dat is alle informatie die voor nu wordt aangeboden. Een Apple smart display is wel heel logisch.

Geschreven door Britta O'Boyle.