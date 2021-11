Apple HomePod mini-luidsprekers aansluiten op Apple TV

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft misschien de grotere HomePod stopgezet, maar de HomePod mini heeft dezelfde oude trucs, evenals een paar nieuwe, inclusief de mogelijkheid om verbinding te maken met de Apple TV 4K en te gebruiken als luidsprekers in plaats van je tv-luidsprekers of een soundbar .

Eenmaal aangesloten, speelt de HomePod mini - of minis - niet alleen het geluid van je Apple TV 4K, maar kun je ook je Apple TV en je tv bedienen met Siri-spraakopdrachten , zoals het inschakelen van je tv met je stem bijvoorbeeld. Handig.

Hier leest u hoe u uw Apple HomePod mini-luidsprekers aansluit op uw Apple TV 4K en wat u moet weten.

Er zijn een aantal verschillende manieren om uw HomePod mini op uw Apple TV aan te sluiten. Je kunt het doen via de Apple TV zelf, of via de Home-app op je iPhone of iPad .

Welke manier u ook kiest, eenmaal verbonden, wordt al het geluid dat via uw Apple TV komt, door uw HomePod mini geleid. Dat is inclusief de navigatieklikken.

Om je HomePod mini op je Apple TV aan te sluiten om hem als luidspreker te gebruiken, moet je eerst naar Instellingen in je Apple TV-menu gaan.

U moet dan Video en Audio selecteren en vervolgens Standaard audio-uitvoer. Uw HomePod mini zou in de lijst moeten verschijnen, zodat u deze kunt selecteren.

Als je je HomePod mini met je iPhone of iPad wilt verbinden met je Apple TV, moet je eerst de Home-app openen. Je moet er dan voor zorgen dat je HomePod mini en je Apple TV aan dezelfde kamer zijn gekoppeld.

Houd in de Woning-app de Apple TV-tegel ingedrukt > scrol omlaag naar het tandwieltje Instellingen in de rechterbenedenhoek > Tik op Standaard audio-optie > Selecteer de kamer met uw HomePod mini erin.

Als je het geluk hebt meer dan één HomePod-minispeaker of HomePod-speaker te hebben, kun je ze in stereo koppelen - lees onze aparte functie over hoe je dat doet . Dit zal in het algemeen een meer meeslepend geluidsbeeld bieden, met linker- en rechterkanalen.

Je kunt twee HomePod mini-speakers of twee HomePod-speakers in stereo koppelen en ze gebruiken als geluidsuitgang voor je Apple TV, maar je kunt een HomePod mini niet stereo koppelen met een HomePod.

Het wordt aanbevolen om de HomePod-miniluidsprekers aan weerszijden van de tv te plaatsen als je een stereopaar hebt gemaakt en ze moeten ongeveer 1,2 meter uit elkaar staan. Als u slechts één HomePod-miniluidspreker gebruikt, moet deze zich in het midden van uw tv en binnen 250 mm van een muur bevinden.

Je iPhone of iPad en je Apple TV 4K moeten respectievelijk iOS 14.2, iPadOS 14.2 en tvOS 14.2 of hoger hebben. Je moet er ook voor zorgen dat alle apparaten zich op hetzelfde wifi-netwerk bevinden.

Het is vermeldenswaard dat hoewel de grotere en stopgezette HomePod home theater surround sound ondersteunt, de HomePod mini dat niet doet, dus je krijgt geen Dolby Atmos 5.1 of 7.1 via de HomePod mini.