Apple HomePod mini nieuwe kleuren nu beschikbaar in het VK

(Pocket-lint) - Apple heeft tijdens het Unleashed-evenement in oktober drie nieuwe kleuren voor zijn HomePod mini aangekondigd en nu zijn die drie kleuren te koop in het VK.

De nieuwe kleuren - die geel, blauw en oranje omvatten - waren al te koop in de VS, maar het was niet bekend wanneer ze aan deze kant van de vijver in de verkoop zouden gaan.

Ze voegen zich bij de witte en ruimtegrijze kleuropties, maar in plaats van de kleurafwerking die alleen op de buitenkant van mesh wordt toegepast, strekt deze zich uit tot de basis van de HomePod-miniluidspreker, volumepictogrammen en is er ook een getinte geweven stroomkabel. Het aanraakoppervlak aan de bovenkant bevat ook hints van de betreffende kleur.

Afgezien van de kleurupgrade biedt de HomePod-miniluidspreker dezelfde functionaliteit als voorheen, evenals dezelfde geluidsarchitectuur. Je kunt Siri bijvoorbeeld vragen om een berichtje te sturen of WhatsApp bijvoorbeeld handsfree of je favoriete muziek af te spelen.

Het is ook mogelijk om twee HomePod mini-speakers aan elkaar te koppelen om een stereopaar te creëren , of ze te gebruiken als luidsprekers voor meerdere kamers, en Siri kan ook smarthome-opdrachten plannen, zodat je het tijdens de lunch kunt vertellen om je Apple HomeKit-compatibele lampen uit te schakelen op 20.30 uur bijvoorbeeld.

Andere functies zijn onder meer verbeterde nabijheidsfunctionaliteit, waarbij gebruikers een U1-compatibele iPhone dicht bij de HomePod mini kunnen brengen om muziek af te spelen, of gepersonaliseerde luistersuggesties kunnen krijgen.

De Apple HomePod mini-luidspreker is verkrijgbaar in vijf opties voor £ 99 in het VK en $ 99 in de VS. Als je op zoek bent naar een beetje kleur in je huis, dat ook op het geluidsfront kan presteren, is dit een geweldige optie.