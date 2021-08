Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eigen slimme luidsprekers van Apple, de handige HomePod Mini en de steeds meer vergeten HomePod, krijgen de functies die de afgelopen maanden voor zijn AirPods zijn binnengestroomd, namelijk Spatial Audio en Lossless Audio-ondersteuning.

De nieuwste bètas voor iOS 15 en HomePod-software hebben schakelaars toegevoegd voor de luidsprekers om de functies in en uit te schakelen, wat aantoont dat ze duidelijk in de pijplijn zitten voor een bredere release.

Voorlopig verschijnen de schakelaars echter niet eens voor 100 procent van de gebruikers die beide bètasegmenten gebruiken, dus het staat niet echt op het punt om voor iedereen uit te rollen.

Dit komt echter niet uit de lucht vallen. Apple heeft ons wel verteld dat het verliesloze audio naar de luidsprekers zou brengen, zoals je zou hopen gezien hun buitengewoon indrukwekkende audioprestaties. Wat we niet hadden was een tijdlijn, en om eerlijk te zijn hebben we die nog steeds niet.

Toch maakt het feit dat de schakelaars verschijnen als onderdeel van de iOS 15-bèta, het heel goed mogelijk dat de volledige release van het besturingssysteem het punt zal zijn waarop de functies voor iedereen toegankelijk worden met een HomePod van beide variëteiten.

