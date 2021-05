Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Apple aankondigde dat Lossless Audio in juni naar Apple Music zou komen, was er enige verwarring over welke apparaten dit zouden ondersteunen, vooral als het ging om hardware van de eerste partij.

Toen bleek dat Apples eigen HomePod en de HomePod mini niet op de ondersteunde lijst stonden. Ze ondersteunen Spatial Audio met ondersteuning voor Dolby Atmos, dat ook in juni wordt toegevoegd, maar niet Lossless Audio via streaming of bekabelde verbinding.

Gelukkig verandert dat na de lancering van de service. Beide slimme luidsprekers worden bijgewerkt om ondersteuning toe te voegen.

"HomePod en HomePod mini gebruiken momenteel AAC om een uitstekende audiokwaliteit te garanderen. Ondersteuning voor lossless komt in een toekomstige software-update", zei het bedrijf op een speciale Apple Music Lossless Audio FAQ.

We nemen aan dat dit betekent dat de apparaten ALAC-ondersteuning zullen krijgen - het verliesvrije audiobestandstype van Apple.

Helaas zullen bezitters van Apples AirPod Max-hoofdtelefoons niet zoveel geluk hebben. Het is bevestigd dat, zelfs wanneer deze is aangesloten op een iPhone met behulp van Apples eigen Lightning-naar-3,5 mm-adapter, de premium hoofdtelefoon niet in staat zal zijn om echt verliesvrije formaten af te spelen.

De adapter draagt een verliesvrij signaal - tot 24-bit 48 kHz - maar de hoofdtelefoon kan dat niet. Je hebt een andere bedrade hoofdtelefoon met audiofiele standaard nodig om de verbeterde kwaliteit op Apple Music echt te waarderen.

Geschreven door Rik Henderson.