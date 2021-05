Deezer komt naar Apple HomePod en HomePod mini

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deezer is nu beschikbaar als native service via Apples HomePod- en HomePod-miniluidsprekers . Dat omvat volledige Siri-ondersteuning voor het afspelen van muziek.

Het streamingplatform is een van de weinige services van derden geworden die beschikbaar zijn op de HomePod zelf - de meeste andere moeten via AirPlay vanaf een iOS-apparaat worden gestreamd.

Het werkt voor alle betalende abonnees - degenen met Deezer Premium-, HiFi-, studenten- of gezinsabonnementen. Je moet alleen iOS 14.3 of hoger hebben geïnstalleerd.

Eigenaren van HomePod kunnen Deezer dan instellen als hun standaardmuziekservice, dus als je Siri vraagt om een nummer af te spelen, wordt het automatisch afgespeeld vanaf Deezer in plaats van Apple Music.

Als alternatief, als je het niet als standaard wilt instellen, kun je zinnen gebruiken als "Hey Siri, speel Bad Bunny op Deezer".

Beide Apple-luidsprekers spelen ook hifi-audio voor mensen met een Deezer HiFi-abonnement.

"Onze luisteraars hoeven dankzij HomePod geen concessies te doen aan de audiokwaliteit. HiFi-gebruikers kunnen nog steeds genieten van al hun favoriete nummers in echte lossless audio. Maar maak je geen zorgen, zelfs als je geen HiFi hebt, Deezer op Apple HomePod is de perfecte metgezel voor thuis als je moet multitasken of als je je ogen en vingers een pauze wilt geven, ”aldus Nicolas Pinoteau, directeur partnerschap van Deezer.

Deezer op HomePod en HomePod mini is nu beschikbaar in het VK, de VS, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Mexico en Spanje.

De originele HomePod is niet meer leverbaar, maar er zijn nog steeds veel eigenaren die de verhuizing zullen waarderen.

Geschreven door Rik Henderson.