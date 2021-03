Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft aangekondigd dat het de originele HomePod stopzet . Het heeft besloten zich in te zetten voor de kleinere, goedkopere HomePod mini. Het heeft besloten dat kleiner in dit geval niet noodzakelijkerwijs beter betekent, maar het betekent wel meer populair.

Maar hoe komt het doel om de beste luidspreker op de markt te maken abrupt tot een einde, slechts drie jaar nadat deze in 2018 op de markt kwam?

Zoals de meeste dingen, was er niet één zilveren kogel, maar een aantal misstappen onderweg waardoor de originele HomePod nooit aansloeg zoals de makers het bedoeld hadden.

Zes jaar in de maak volgde de Apple HomePod de eveneens mislukte Apple iPod Hi-Fi. Deze keer, vertelde Apple ons tijdens een rondleiding door het audiolab van het bedrijf in 2018, zou het anders zijn.

Het team was teruggegaan naar de tekentafel, met het plan om een luidspreker te maken die al het andere op de markt kon verslaan.

En die doelbewuste focus wierp zeker de vruchten af waar ze naar op zoek waren. De HomePod klonk fantastisch, vooral als je er een tweede aan toevoegde om een stereopaar te maken, maar verder gaan dan het geluid en de dingen waren niet zo rooskleurig.

De luidspreker van £ 349 / $ 349 miste Bluetooth of een andere manier om een apparaat te verbinden dan via AirPlay , de eigen technologie van Apple die de aantrekkingskracht op Apple-gebruikers beperkt.

Toen was het nieuws dat het alleen Apple Music kon afspelen, de muziekservice van het eigen merk van het bedrijf. Zin om naar Spotify te luisteren? U kunt het niet. Zin in een beetje BBC-radio? Nee, dank u.

Hoewel Apple Music vandaag meer succes geniet, was het op dat moment nog steeds de nieuwkomer op de markt en het gebrek aan connectiviteit op een luidspreker die minstens twee, zo niet drie keer was, de prijs van de naaste concurrent was zorgwekkend voor zeg het minst.

En dan was er het laatste probleem. Ondanks al die focus op geluid, vergat Apple het echt slim te maken. Siri was natuurlijk inbegrepen, maar vergeleken met Google Assistant en Amazons Alexa, kon Siri gewoon niet dezelfde intelligente ervaring bieden.

In de afgelopen drie jaar hebben we een aantal nieuwe functies en verbeteringen gezien - meest recentelijk de mogelijkheid om van de HomePod een thuisbioscoopaanbod te maken voor Apple TV die Dolby Atmos ondersteunt - maar het is duidelijk niet genoeg geweest om de naald te verplaatsen en toe te staan gedijen.

En dus, met de lancering van de HomePod mini in november 2020, zijn de dagen van de originele HomePod geteld.

"HomePod mini is een hit sinds zijn debuut afgelopen najaar en biedt klanten geweldig geluid, een intelligente assistent en slimme huisbediening voor slechts £ 99", legt Apple uit in een verklaring aan Pocket-lint. HomePod mini. We stoppen met de originele HomePod, deze blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt. "

De HomePod mini biedt bijna allemaal dezelfde features en functionaliteit als de grotere speaker, maar dan voor een fractie van de prijs. Met £ 99 / $ 99 zijn ze ook goedkoop genoeg om in de kinderkamers te gooien zonder het gevoel te hebben dat je de bank hebt gebroken, en het is waarschijnlijk dit samen met de plug-in-and-go-mentaliteit waardoor ze van de planken vliegen.

Apple heeft op de harde manier ontdekt dat de meeste mensen geen dure luidspreker willen, maar een die gewoon goed genoeg klinkt om het feest op gang te krijgen.

Betekent dit dat HomePod is teruggebracht tot slechts de mini? Sluit een uitbreiding van het assortiment nog niet uit.

De "trickle up" -benadering van Apple heeft door de jaren heen ongelooflijk goed gewerkt voor het bedrijf. AirPods heeft de AirPods Pro voortgebracht. De iPad groeide op tot de iPad Pro, terwijl de iPhone nu ook in iPhone Pro-smaken verkrijgbaar is.

Hoewel de originele HomePod duidelijk niet tot de verbeelding sprak, zou een HomePod mini Pro dat wel kunnen.

Geef het een prijs van £ 199 / $ 199 in een ontwerp dat vergelijkbaar is, maar iets groter, en je zou degenen die genieten van de HomePod mini kunnen aanmoedigen om te upgraden. Zoals Apple heeft ontdekt, is dat veel gemakkelijker te verkopen, en een die de afdeling zou kunnen omdraaien.

De originele HomePod kan worden stopgezet, maar verwacht geen minuut dat dit betekent dat Apple de muziek opgeeft.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Chris Hall.