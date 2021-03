Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft de originele HomePod stopgezet door te zeggen "we concentreren onze inspanningen op HomePod mini". HomePod mini werd vorig jaar gelanceerd en werd over het algemeen goed ontvangen, afgezien van enkele algemene problemen met Siri.

Apple heeft vorig jaar ook de prijs van de originele HomePod in de VS en het VK verlaagd als onderdeel van een poging om rivalen zoals de Amazon Echo Studio te evenaren, maar nu klinkt het de doodsteek voor het apparaat.

Het geluid van de originele HomePod werd goed ontvangen toen het begin 2018 debuteerde, maar er bleven verschillende belangrijke ontbrekende functies zoals Bluetooth-ondersteuning, terwijl rivalen het aanzienlijk onderbieden op prijs.

In een verklaring aan Pocket-lint zei Apple: "HomePod mini is een hit sinds zijn debuut afgelopen najaar en biedt klanten geweldig geluid, een intelligente assistent en slimme huisbediening, allemaal voor slechts £ 99. HomePod mini. We stoppen met de originele HomePod, deze blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt via de Apple Online Store, Apple Retail Stores en erkende Apple resellers. Apple biedt HomePod-klanten software-updates en service en ondersteuning via Apple Care. "

Dat klinkt heel erg alsof er geen HomePod 2 zal zijn, maar we vragen ons af of Apple gewoon een andere luidspreker zal uitbrengen om boven de HomePod mini te zitten voor de prijs van $ 199 / £ 199.

Er gingen geruchten dat de originele HomePod niet goed verkocht, hoewel eind 2018 werd geschat dat HomePod zes procent van de markt voor slimme luidsprekers in handen had en in de maanden na de lancering meer dan een miljoen exemplaren had verkocht.

De HomePod mini was lang geruchten en is verkrijgbaar in de traditionele HomePod-kleuren wit en houtskool.

Apple zei vorig jaar ook dat het de HomePods zou openstellen voor rivaliserende muziekdiensten zoals Spotify, vermoedelijk om concurrentieproblemen weg te nemen.

Correcties - [13/03/2021] Bijgewerkt om de verklaring van Apple weer te geven.

