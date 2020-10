Dit is de Apple HomePod mini die op het Apple Event van vandaag debuteert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples Hi Speed-evenement zal de iPhone 12 onthullen die is gelekt, maar we verwachten ook een update voor de HomePod-reeks.

Er gaan lang geruchten over de HomePod mini en het lijkt erop dat hij het daglicht zal zien na een enorm lek van Evan Blass voorafgaand aan het evenement.

Het ontwerp lijkt enigszins op de nieuwe Echo- en Echo Dot-serie van Amazon en op de nooit gelanceerde Galaxy Home mini van Samsung - met dien verstande dat het een behoorlijke uitdaging is om een met stof beklede balluidspreker er uniek uit te laten zien.

Het apparaat is gelekt in de traditionele HomePod-kleuren wit en houtskool. Het zal waarschijnlijk het nieuwe Nest Audio- en hoofd-Echo-apparaat uitdagen rond de $ 100 / £ 100-markering.

De spreker behoudt de beroemde Siri-schijf-look aan de bovenkant van de grotere HomePod die mogelijk ook intern zal worden bijgewerkt - het is drie jaar geleden dat het werd aangekondigd, maar de release vond pas begin 2018 plaats.

Apple zei onlangs (op zijn ontwikkelaarsconferentie in juni) dat het de HomePod zou openstellen voor rivaliserende muziekdiensten zoals Spotify, vermoedelijk om concurrentieproblemen weg te nemen.

Geschreven door Dan Grabham.