Apple stopt met de verkoop van andere rivaliserende audio-apparatuur voor HomePod, AirPods Studio wordt gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou concurrerende audioproducten uit zijn winkels hebben gehaald in afwachting van nieuwe lanceringen van het bedrijf.

We hadden lang verwacht een nieuwe HomePod 2 - of een kleinere versie van de bestaande HomePod - en een aantal over-ear-koptelefoons van Apple naast de Beats-koptelefoon van Apple en de Pill + -luidspreker. Deze over-ear-koptelefoon wordt naar verluidt AirPods Studio genoemd .

We verwachten dat beide audioproducten volgende week naast de iPhone 12 zullen verschijnen tijdens een evenement. Er moet ook de lancering zijn van de Apple AirTags , trackers die je in een apparaat zoals een tas of portemonnee kunt stoppen .

Het is echter een beetje verrassend dat Apple de opties die beschikbaar zijn voor klanten in Apple Stores verkleint, zelfs als het hiervoor de vorm heeft - geen concurrerende wearables in voorraad hebben toen het de Apple Watch lanceerde, bijvoorbeeld.

Apple verkoopt al lang luidsprekers van goede kwaliteit van onder andere Sonos, Bose en Ultimate Ears. Nu blijkt dat de relatie zowel in de winkel als online voorbij is. De verkoop van Sonos daalde aanzienlijk, maar Apple verkocht nu toch maar één van zijn luidsprekers, nadat de meeste eerder waren gedaald.

De verhuizing werd opgemerkt door Bloomberg, die zegt dat Apple-retailmedewerkers de afgelopen dagen is gevraagd om de voorraad van relevante producten te verwijderen. De Apple-website heeft deze producten ook niet meer op voorraad.

Geschreven door Dan Grabham.